Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в новогодние праздники покажет Первый канал

Легендарный фильм режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» в новогодние праздники покажет Первый канал. В эфире федерального канала советская кинокартина будет показана во вторник, 31 декабря. Начало — в 17.25 по московскому времени.

В центре сюжета — герой Женя Лукашин, который 31 декабря пошел с друзьями в баню, но по ошибке товарищей он вместо Москвы оказывается в Ленинграде.

Советский двухсерийный фильм впервые вышел на экраны 1 января 1976 года.

Главные роли в фильме исполнили: Барбара Брыльска, Юрий Яковлев, Ольга Науменко, Александр Белявский, Александр Ширвиндт, Георгий Бурков, Лия Ахеджакова.

Необычные факты создания фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»