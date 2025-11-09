Статьи
9 ноября, 11:19

Роднина: «Дегтярев заинтересован в развитии школьного спорта»

Анастасия Пилипенко

Депутат Государственной думы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина рассказала, что министр спорта Михаил Дегтярев поддерживает развитие массового спорта в России.

«Я встречалась с Дегтяревым, и встреча с ним была достаточно продуктивной. Он действительно заинтересован в развитии школьного спорта. Этим летом и осенью ОКР и Минспорта достаточно оперативно решали многие вопросы по школьному спорту. Ни один министр спорта России серьезно не реагировал на то, что у нас в стране вообще есть такое направление — школьный спорт. Может, в силу того, что для них были важнее другие задачи. Для Виталия Мутко, например, это проведение Олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу. Чего на всякие мелочи разбрасываться?» — цитирует Роднину «ВсеПроСпорт».

Роднина занимает пост президента Всероссийской федерации школьного спорта.

Источник: «ВсеПроСпорт»
  • ShadowPavel

    Было бы неплохо, молодежь в наше время нуждается в физической подготовке, вместо того, чтобы за компом сидеть скрючившись

    11.11.2025

  • Labubal

    вот или .... скорее всего и будет

    11.11.2025

  • Мику

    именно, все платно, да и цены высокие, не всем по карману

    09.11.2025

  • Niikiitic

    Нууу если это правда, то хорошо, пусть развивают

    09.11.2025

  • Алекс Крот

    Развивать его платно или .....? У нас теперь все только платно,

    09.11.2025

  • Lego

    Неужели и этим должен министр заниматься? А она сама на что?

    09.11.2025

  • Слава Иванов

    Развитие спорта похвально, но заниматься этим должны сведущие люди

    09.11.2025

  • Gordon

    Если некомпетентное быдло (да, я полностью согласен с фанатами "Зенита") решил поддержать школьный спорт, тем хуже для школьного спорта.

    09.11.2025

