Роднина: «Дегтярев заинтересован в развитии школьного спорта»

Депутат Государственной думы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина рассказала, что министр спорта Михаил Дегтярев поддерживает развитие массового спорта в России.

«Я встречалась с Дегтяревым, и встреча с ним была достаточно продуктивной. Он действительно заинтересован в развитии школьного спорта. Этим летом и осенью ОКР и Минспорта достаточно оперативно решали многие вопросы по школьному спорту. Ни один министр спорта России серьезно не реагировал на то, что у нас в стране вообще есть такое направление — школьный спорт. Может, в силу того, что для них были важнее другие задачи. Для Виталия Мутко, например, это проведение Олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу. Чего на всякие мелочи разбрасываться?» — цитирует Роднину «ВсеПроСпорт».

Роднина занимает пост президента Всероссийской федерации школьного спорта.