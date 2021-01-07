Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась по поводу событий, произошедших в среду, 6 декабря, в США. В Вашингтоне сторонники пока еще действующего президента Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США, где проходило заседание по подведению итогов президентских выборов.

«Данная проблема давно назревала в США. Это и летние погромы, и непростая ситуация в экономике. А выборы показали нам, что страна раскололась на два лагеря. Но любой руководитель не должен призывать к какой-то агрессии! Они сами создали себе проблемы. Конечно, где-то Трамп перегнул, но после восьми лет Обамы некоторые граждане почувствовали определенную свободу. Могу сказать, что и Трамп, и Байден хороши! Настроили общество друг против друга, это же надо так умудриться», — сказала Роднина.

(Владислав Флегонтов)