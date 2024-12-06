Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 11:45

Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону: запись и главные цитаты

Вышло интервью Такера Карлсона с главой МИД РФ Сергеем Лавровым
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Такер Карлсон и Сергей Лавров.
Фото пресс-служба МИД РФ

В ночь на 6 декабря вышло интервью американского журналиста Такера Карлсона с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Оно доступно на официальном сайте Tucker Carlson.

Интервью с российским дипломатом было записано несколько дней назад в Москве. Основной темой разговора стали отношения России, США и Украины. Также они обсудили беспорядки в Сирии, прошедшие выборы в США, антироссийские санкции и БРИКС, сообщает Iz.ru. Длительность видео составила 81 минуту.

Главные цитаты и больше тем разговора главы МИД РФ с Карлсоном изучайте в Telegram-канале и на сайте Iz.ru.

Секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президент еще не успел посмотреть интервью российского дипломата.

За первые часы после публикации видео набрало порядка 3 миллионов просмотров.

Читайте также
Кого «Спартак» рассматривает на должность спортивного директора
Орбан назвал отказ Киева от переговоров с РФ в 2022 году ошибкой
Песков объяснил смену губернатора Курской области
Хорхе Масвидаль женился на «Мисс Перу»
Украинцу Довбику исковеркали фамилию на форме «Ромы»
Порошенко раскритиковал командование ВСУ за «мясной шторм»
Популярное видео
Леонтьев развеивает слухи: как живет «Нефтехимик». Спецрепортаж Шевченко
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Алексей Кудашов объясняет последние ходы «Динамо»
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Васильев: «НХЛ, WTA и ATP в ответ на предложение Гашека отправят его к невропатологу»

Актеру Щербакову диагностировали перелом черепа

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости