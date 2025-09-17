«Интервидение»: дата проведения и кто участвует, время начала и где смотреть трансляцию
Конкурс «Интервидение» пройдет в Москве 20 сентября
Что нужно знать о конкурсе «Интервидение» 2025.
Дата и место проведения
Конкурс «Интервидение» пройдет в Москве в субботу, 20 сентября. Шоу примет «Live Арена».
Участники «Интервидения» 2025
На сцене выступят артисты и музыкальные коллективы из 20 стран.
В число артистов входят:
- SHAMAN (Россия)
- Nomad OMAD (Киргизия)
- Настя Кравченко (Белоруссия)
- Омар Аседо (Венесуэла)
- Сулема Иглесиас Саласар (Куба)
- Слободан Тркуля & Balkanopolis (Сербия)
Также ожидаются участники из США, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Китая, Колумбии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Таджикистана, Узбекистана, ЮАР.
Где смотреть трансляцию
В прямом эфире в России конкурс покажет Первый канал. Также трансляция будет доступна в соцсети «ВКонтакте» (на платформе VK видео).
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