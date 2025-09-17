«Интервидение»: дата проведения и кто участвует, время начала и где смотреть трансляцию

Что нужно знать о конкурсе «Интервидение» 2025.

Дата и место проведения

Конкурс «Интервидение» пройдет в Москве в субботу, 20 сентября. Шоу примет «Live Арена».

Участники «Интервидения» 2025

На сцене выступят артисты и музыкальные коллективы из 20 стран.

В число артистов входят:

SHAMAN (Россия)

Nomad OMAD (Киргизия)

Настя Кравченко (Белоруссия)

Омар Аседо (Венесуэла)

Сулема Иглесиас Саласар (Куба)

Слободан Тркуля & Balkanopolis (Сербия)

Также ожидаются участники из США, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Китая, Колумбии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Таджикистана, Узбекистана, ЮАР.

Где смотреть трансляцию

В прямом эфире в России конкурс покажет Первый канал. Также трансляция будет доступна в соцсети «ВКонтакте» (на платформе VK видео).