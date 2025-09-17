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17 сентября 2025, 13:00

«Интервидение»: дата проведения и кто участвует, время начала и где смотреть трансляцию

Конкурс «Интервидение» пройдет в Москве 20 сентября
SHAMAN.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Что нужно знать о конкурсе «Интервидение» 2025.

Дата и место проведения

Конкурс «Интервидение» пройдет в Москве в субботу, 20 сентября. Шоу примет «Live Арена».

Участники «Интервидения» 2025

На сцене выступят артисты и музыкальные коллективы из 20 стран.

В число артистов входят:

  • SHAMAN (Россия)
  • Nomad OMAD (Киргизия)
  • Настя Кравченко (Белоруссия)
  • Омар Аседо (Венесуэла)
  • Сулема Иглесиас Саласар (Куба)
  • Слободан Тркуля & Balkanopolis (Сербия)

Также ожидаются участники из США, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Китая, Колумбии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Таджикистана, Узбекистана, ЮАР.

Где смотреть трансляцию

В прямом эфире в России конкурс покажет Первый канал. Также трансляция будет доступна в соцсети «ВКонтакте» (на платформе VK видео).

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