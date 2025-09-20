Интервидение 2025: список и порядок выступления участников, где смотреть трансляцию

Конкурс «Интервидение» пройдет в Москве в субботу, 20 сентября. Шоу примет «Live Арена».

Порядок выступления артистов следующий:

1. Сулема Иглесиас (Куба)

2. Nomad (Киргизстан)

3. Ван Си (Китай)

4. Мустафа Саад (Египет)

5. Vassy (США)

6. Сана (Кения)

7. Amre (Казахстан)

8. Саиф Аль-Али (ОАЭ)

9. Shaman (Россия)

10. Лусиану Калазанс и Таис Надер (Бразилия)

11. Фаррух Хасанов (Таджикистан)

12. Дана Аль-Мира (Катар)

13. Denise & D-Lain (Мадагаскар)

14. Зейна Имад (Саудовская Аравия)

15. Нидия Гонгора (Колумбия)

16. Нетсанет Султан (Эфиопия)

17. Омар Асудо (Венесуэла)

18. Слободан Трукля (Сербия)

19. Mzansi Jikelele (ЮАР)

20. Дык Фук (Вьетнам)

21. Настя Кравченко (Белоруссия)

22. Шохрух Ганиев (Узбекистан)

23. Раухан Малик (Индия)

В прямом эфире в России конкурс покажет Первый канал. Также трансляция доступна в соцсети «ВКонтакте» (на платформе VK видео). Начало — в 20.30 по московскому времени.