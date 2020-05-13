Instagram заблокировал страницы Рамзана Кадырова и Магомеда Даудова

Сегодня, 13 мая, социальная сеть Instagram заблокировала страницы главы Чечни Рамзана Кадырова, председателя парламента республики Магомеда Даудова, Адама Делимханова и Абузейда Висмурадова.

Это уже не первый случай блокировки аккаунта Кадырова. В 2017 году Facebook заблокировал страницы Кадырова в Instagram и Facebook из-за его попадания в санкционный «список Магнитского». В 2018 году был заблокирован еще один аккаунт главы Чечни в Instagram.