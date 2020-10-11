Инфекционист назвал тесты на антитела к коронавирусу пустой тратой денег

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал об отношени к тестам на антитела к коронавирусу в платных лабораториях.

«Максимум, что вы узнаете — болели вы коронавирусом или нет, а если болели, то как давно, — приводит слова Жемчугова kp.ru. — И уж конечно, если тест окажется положительным, это не будет значить, что теперь можно ходить без маски и вообще пренебрегать мерами безопасности».

«С одной стороны, на данный момент в мире описано всего два случая повторного заражения коронавирусом SARS-CoV-2, и оба этих описания, скажем прямо, не внушают доверия, — добавил эксперт. — Непонятно, что это на самом деле — действительно человек, ранее переболевший, заразился снова, или же просто количество вируса в его организме сначала уменьшилось до неопределяемых масштабов, а потом, когда прекратилось лечение, снова начало увеличиваться».