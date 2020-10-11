Инфекционист назвал тесты на антитела к коронавирусу пустой тратой денег
Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал об отношени к тестам на антитела к коронавирусу в платных лабораториях.
«Максимум, что вы узнаете — болели вы коронавирусом или нет, а если болели, то как давно, — приводит слова Жемчугова kp.ru. — И уж конечно, если тест окажется положительным, это не будет значить, что теперь можно ходить без маски и вообще пренебрегать мерами безопасности».
«С одной стороны, на данный момент в мире описано всего два случая повторного заражения коронавирусом SARS-CoV-2, и оба этих описания, скажем прямо, не внушают доверия, — добавил эксперт. — Непонятно, что это на самом деле — действительно человек, ранее переболевший, заразился снова, или же просто количество вируса в его организме сначала уменьшилось до неопределяемых масштабов, а потом, когда прекратилось лечение, снова начало увеличиваться».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.