Иммунолог назвал способ снизить риск заражения коронавирусом

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что коронавирус наибольший вред наносит легким человека, поэтому на опасность заражения и на тяжесть течения болезни влияет то, чем мы дышим.

«Чистота воздуха влияет на восприимчивость, чем он грязнее, тем наши дыхательные пути более восприимчивы к любой вирусной инфекции, в том числе к коронавирусу», — рассказал врач в интервью радио Sputnik.

По его словам, чем больше кислорода в воздухе, тем легче будет переноситься заболевание. Как уточнил врач, особое внимание следует уделять помещениям, где мы спим — хорошо проветривать, тщательно убирать и очищать от пыли, так как мы проводим в них значительную часть суток.

«Мы там активно дышим, поэтому, прежде всего, надо делать очистку спальни. Во всех остальных помещениях мы находимся в бодрствующем состоянии и можем контролировать состав и качество воздуха, и в случае необходимости можем либо проветрить, либо покинуть помещение», — пояснил Владимир Болибок.

Ранее руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин для снижения возможности заразиться коронавирусом посоветовал больше спать. По его словам, недостаток сна на 250% увеличивает шанс заражения COVID-19.

По словам Калинкина, сон является основой здоровья и долголетия наряду с питанием и физической активностью. Для здорового сна врач рекомендовал в одно и то же время просыпаться и ложиться спать, а также отказаться от будильника.