Илон Маск уверен, что смертность из-за коронавируса сильно завышена. Вот почему

Российский экс-волейболист Руслан Аскеров, который сейчас проживает в США, объяснил почему Илон Маск не относится к статистике по коронавирусу серьезно. По его словам, система, по крайней мере, в Америке такая, что больницам просто выгодно ставить соответствующий диагноз, поскольку так они получают дотации.

— Я смотрел подкаст Илона Маска с Джо Роганом, чтобы понять позицию человека, — объяснил Аскеров. — Илон Маск считает, что процент смертности очень сильно завышен. Во-первых, в статистике не учитывается огромное количество людей, которые переболели бессимптомно. У моих у двоюродных братьев, например, пропадало обоняние. Во-вторых, в США - не знаю, как в других странах - есть такая система, которую Маск красиво описал: представьте, что вас съела акула, в океане выловили вашу руку, в ней нашли образцы коронавируса и в заключении напишут, что смерть наступила в результате этой болезни.

— А в чем подвох в системе?

— Больницам выгоднее трактовать смерть человека именно от коронавируса. За это полагаются какие-то дотации. Человек умер, ему все равно, а больница получит хотя бы какие-то выплаты. Докторам отменили все несрочные операции, они без работы, соответственно, чтобы оставаться на плаву, приходится искать варианты.

Маск приводил пример, как пожилые люди с букетом болезней попадают в больницы, умирают - и им почти наверняка ставят сами знаете какой диагноз. Возможно, коронавирус, и был, но вместе с тем были и инсульт, диабет, и еще какие-то серьезные проблемы. Но если обычное нахождение пациента в больнице дает ей, например, 5 тысяч долларов выручки в день, то с искусственной вентиляцией легких — до 30. (Владимир Иванов)