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Сегодня, 10:29

Игры БРИКС пройдут с 20 по 23 июня 2024 года в Казани

Виталий Косик
Корреспондент
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Олег Матыцин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Игры БРИКС пройдут в Казани с 20 по 23 июня 2024 года.

В соревновательную программу турнира войдут 25 видов спорта.

«Мы получили подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС с 20 по 23 июня, — сказал Матыцин ТАСС. — Программа включает 25 видов спорта, будем приглашать национальные команды, команды из других стран».

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2 мая Матыцин на совещании главы государства Владимира Путина с правительством предложил провести Игры БРИКС в 2024 году на территории России.

17 мая президент РФ Владимир Путин дал поручение кабмину представить предложения по организации и проведению в 2024 году спортивных Игр БРИКС на территории страны.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать до участия в турнирах в нейтральном статусе тех российских спортсменов, которые не выражали публичную поддержку СВО и не имеют отношения к вооруженным силам или органам правопорядка.

Ранее глава МОК Томас Бах сказал, что решение по участию россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 будет принято в октябре.

Источник: ТАСС
Олег Матыцин
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