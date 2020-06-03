Американский журналист поделился мнением о протестах в США.

«Мне уже 45 лет. То, что происходит сейчас — худшее из всего, что я видел за свою жизнь, — написал в своей колонке журналист The Athletic Тарик Эль-Башир. — До моего рождения в Штатах тоже были постоянные протесты за права темнокожих людей в 60-х годах ... Но я родился в 70-х и ничего из этого не застал, поэтому мне не с чем сравнивать.

Эта борьба за будущее нашей страны выглядит очень серьезно. На улицах Вашингтона уже на протяжении пяти дней и ночей проходят протесты. Они очень громкие — и не без насилия. По телевизору всем показывают довольно мирные демонстрации, но они перерастают в агрессивные митинги. Темнокожее население просто устало терпеть. Многие из протестующих действительно надеются отстоять свои права. Но порой это выглядит жутковато".

Ранее в Миннеаполисе офицеру полиции предъявлено обвинение в совершении убийства третьей степени Джорджа Флойда, скончавшегося при задержании 25 мая. Этот случай вызвал протесты во многих городах США. В поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены. (Алена Гребенькова)

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