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1 февраля, 23:30

Художник Никас Сафронов рассказал о состоянии здоровья известного телеведущего Николая Дроздова

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Известный художник Никас Сафронов рассказал о состоянии здоровья известного телеведущего Николая Дроздова.

«Дроздов-мой кум. Он для нашей семьи, можно сказать, родственник. Вчера созвонился с Николаем Николаевичем, чувствует он себя намного лучше, аппетит хороший. Мы созванивались по видеосвязи, Дроздов улыбался», — сказал Сафонов KP.RU.

Николай Дроздов в день рождения жены, 17 января, неудачно упал по пути с работы в МГУ и сломал восемь ребер. Его поместили в реанимацию с сильными болями.

Зоолог был госпитализирован через два дня после происшествия, его измучили сильные боли и кашель.

Дроздов несколько дней находился в реанимации. Врачи поставили ему диагноз: остеопороз. По анализам путешественника медики определили нехватку большого количества витаминов.

Источник: https://www.kp.ru/daily/27460/4714464/
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