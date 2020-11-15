Хрусталев рассказал, что с ним случилось на самом деле
Телеведущий Дмитрий Хрусталев в своем Instagram рассказал о состоянии своего здоровья. Накануне стало известно, что он попал в больницу в тяжелом состоянии.
— Предварительный диагноз — «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Конечно, и мне, и врачам предстоит более подробно выяснить причины этого неприятного инцидента, — написал артист в Instagram.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.