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Хрусталев рассказал, что с ним случилось на самом деле

17:23
Дмитрий Хрусталев. Фото Instagram
Дмитрий Хрусталев. Фото Instagram

Телеведущий Дмитрий Хрусталев в своем Instagram рассказал о состоянии своего здоровья. Накануне стало известно, что он попал в больницу в тяжелом состоянии.

— Предварительный диагноз — «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Конечно, и мне, и врачам предстоит более подробно выяснить причины этого неприятного инцидента, — написал артист в Instagram.

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