Холанн купил самую дорогую норвежскую книгу и подарил ее родному муниципалитету

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн сделал подарок родному муниципалитету Тиме. Как сообщает Stavanger Aftenblad, он приобрел уникальное историческое издание и передал его в общественное достояние.

В декабре 2025 года Холанн вместе со своим отцом Алфи купил экземпляр «Королевских саг» Снорре Стурласона, изданной в 1594 году. Сумма сделки составила 1,3 миллиона норвежских крон (примерно 135 тысяч долларов).

Сам футболист признался, что не является страстным книголюбом, но для него было важно сохранить историческое наследие малой родины.

«Я никогда не был большим любителем чтения, но я хочу, чтобы книга всегда была доступна, чтобы вы могли читать о тех, кто родом из моего региона, из Брюне и Йерена», — цитирует Холанда Stavanger Aftenblad.

Теперь раритетное издание, которое считается самой дорогой норвежской книгой, будет храниться в муниципалитете Тиме, где родился и вырос 27-летний нападающий.

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