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Источник: хоккеисту после избиения актером Паулем потребуется пластическая операция

18:10

Бывшему игроку молодежного ЦСКА Кевину Антипову сделают пластику после избиения в центре Москвы, в котором подозревают актера Александра Паля, сообщает 26 апреля Telegram-канал Mash.

У спортсмена диагностировали перелом правой скулы. Для того чтобы исправить дефект, медики челюстно-лицевой хирургии назначили пластическую операцию. После этого Антипов останется в клинике для восстановления — это займет около семи дней.

Актер заявил, что Антипов был в нетрезвом состоянии и пытался справить нужду, находясь рядом с его автомобилем. Драка началась после того, как спортсмен проигнорировал замечание Паля.

25 апреля стало известно, что актера Паля задержали в Москве за избиение бывшего хоккеиста молодежного состава ЦСКА. Кевин Антипов был госпитализирован в одну из столичных больниц с серьезными травмами.

Российский актер избил бывшего хоккеиста ЦСКА с англоязычным именем. Подробности инцидента

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