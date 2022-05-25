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Сегодня, 17:27

«Прекрасно понимаю Джонни Деппа». Иван Телегин рассказал, что был жертвой домашнего насилия

Хоккеист Иван Телегин рассказал, что был жертвой домашнего насилия в отношениях с певицей Пелагеей
Иван Шитик
Корреспондент
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Иван Телегин и Пелагея.
Фото Личные соцсети Пелагеи

Суд поделил имущество между певицей Пелагеей и хоккеистом «Авангарда» Иваном Телегиным.

«Прекрасно понимаю Джонни Деппа. Я сам долгое время состоял в токсичных, абьюзивных отношения и был жертвой домашнего насилия», — написал Телегин после этого в социальных сетях.

Хоккеист и певица поженились в 2016 году. Артистка состояла в браке с Иваном Телегиным и родила от него дочку Таисию, но в 2019 году они расстались. Развод был утвержден в декабре 2020-го.

В среду Никулинский суд Москвы частично удовлетворил гражданский иск Пелагеи к Телегину о разделе совместно нажитого имущества.

«Суд удовлетворил все наши требования, отклонив иск, который подавал Телегин», — прокомментировал «СтарХиту» адвокат звезды Филипп Рябченко.

Источник: https://www.starhit.ru/novosti/sud-zavershen-pelageya-i-ivan-telegin-podelili-imuschestvo-276210/
Иван Телегин
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