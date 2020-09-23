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Хэмилтон, Осака и Адетокунбо вошли в список Time100 за 2020 год

15:34
Льюис Хэмилтон. Фото AFP
Льюис Хэмилтон. Фото AFP
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Авторитетное издание Time опубликовало рейтинг TIME100, ежегодный список самых влиятельных людей года. В нем в числе прочих нашлось место семерым спортсменам.

Категория «Пионеры»: Яннис Адетокунбо (Греция, баскетбол).

Категория «Титаны»: Дуэйн Уэйд (США, баскетбол), Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Формула-1»), Патрик Махоумс (США, американский футбол).

Категория «Иконы»: Наоми Осака (Япония, теннис), Меган Рапино (США, футбол), Эллисон Феликс (США, легкая атлетика).

Осака попадает в список второй год подряд. Россияне в рейтинге представлены не были.

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