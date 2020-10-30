«Хабиб, я думал, ты справедливее». Реакция подписчиков на пост Хабиба про президента Франции
Подписчики российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова отреагировали на его пост о президенте Франции Эмманюэля Макрона. Большинство поддержало спортсмена, но были и те, кто выразился против слов Хабиба.
Ранее политик заверил после убийства школьного учителя на почве религии, что в стране разрешено публиковать любые карикатуры, даже религиозного содержания.
Хабиб в своем Инстаграме отреагировал на это заявление очень жестко.
Renat_abu_ahmad: Гигант, брат.
Adil_zairov: Мужчина.
b.a.d_b.o.y91: Молодец, брат, что ты тоже не оставил это без внимания. Аллах велик.
grigoriy_gaydo: К счастью мы живем в стране, в которой все народы и религии едины!
3bdoalkhalili: Вот за что я люблю Хабиба — он защищает и свой титул в UFC, и свои убеждения.
Нашлись и те, кто высказался с критикой.
Evelyn8941: Макрон — великий лидер. Только он говорит правду.
James_nordic: Ислам — это не религия мира. Посмотрите, что происходит с невинными французами. Позор тебе, религия.
Africanetwork57: Бойкот Франции.
Dilyarayan: Все же не дает право убивать невинных людей. Вчера убили трех в церкви. Они чем провинились?
Mrsrfreudenberg: Позор вам, поддерживающим терроризм.
Insartnoul: Макрон — герой, он плохого ничего не сделал.
Ayrat.fayzrachmanov: Нет, Хабиб. Это зря.
Hanlar_azizov: Я лично ждал от тебя этого поста.
Maksim.fors1: Такими постами только разжигаешь религиозную ненависть к другим верам, оставь эти мысли при себе.
Wildlifeconservationist: Хабиб, я думал, ты справедливее и умнее.
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