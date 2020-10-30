«Хабиб, я думал, ты справедливее». Реакция подписчиков на пост Хабиба про президента Франции

Подписчики российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова отреагировали на его пост о президенте Франции Эмманюэля Макрона. Большинство поддержало спортсмена, но были и те, кто выразился против слов Хабиба.

Ранее политик заверил после убийства школьного учителя на почве религии, что в стране разрешено публиковать любые карикатуры, даже религиозного содержания.

Хабиб в своем Инстаграме отреагировал на это заявление очень жестко.

Renat_abu_ahmad: Гигант, брат.

Adil_zairov: Мужчина.

b.a.d_b.o.y 91 : Молодец, брат, что ты тоже не оставил это без внимания. Аллах велик.

grigoriy_gaydo: К счастью мы живем в стране, в которой все народы и религии едины!

3bdoalkhalili: Вот за что я люблю Хабиба — он защищает и свой титул в UFC, и свои убеждения.

Нашлись и те, кто высказался с критикой.

Evelyn8941: Макрон — великий лидер. Только он говорит правду.

James_nordic: Ислам — это не религия мира. Посмотрите, что происходит с невинными французами. Позор тебе, религия.

Africanetwork57: Бойкот Франции.

Dilyarayan: Все же не дает право убивать невинных людей. Вчера убили трех в церкви. Они чем провинились?

Mrsrfreudenberg: Позор вам, поддерживающим терроризм.

Insartnoul: Макрон — герой, он плохого ничего не сделал.

Ayrat.fayzrachmanov: Нет, Хабиб. Это зря.

Hanlar_azizov: Я лично ждал от тебя этого поста.

Maksim.fors1: Такими постами только разжигаешь религиозную ненависть к другим верам, оставь эти мысли при себе.

Wildlifeconservationist: Хабиб, я думал, ты справедливее и умнее.