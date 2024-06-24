Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост о трагедии в Дагестане

Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования родным и близким погибших в результате терактов в Дагестане.

«Соболезную всем родным и близким пострадавших. Пусть Аллах убережет нас всех от таких ситуаций и дарует мирное небо над головой. Берегите себя и своих близких», — написал Нурмагомедов в своих соцсетях.

Боец ММА призвал каждого обратить внимание на свое окружение и посоветовал родителям приглядеться к людям, которые входят в круг общения их детей.

«Пусть каждый посмотрит вокруг себя и вокруг своих детей, с кем они общаются и кто их окружение. Воспитание душ важнее, чем воспитание тел», — добавил он.

В воскресенье, 23 июня, в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, в связи с чем были возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, пострадало более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских.