Хабенский: «Как и вся страна, переживал за то, чтобы Костомаров вернулся к активной жизни»

Актер Константин Хабенский в разговоре с «СЭ» рассказал, что связывает его со спортом.

«Я общаюсь со спортсменами. С Романом Костомаровым, который сегодня первый раз пришел на благотворительный каток, мы поддерживаем человеческие отношения. Я, как и вся страна, переживал за то, чтобы он вернулся, насколько это возможно, к активной жизни. Это происходит, и это радует. Наверное, это мой спорт — привлечение спортсменов и моих коллег к разного рода активностям», — сказал Хабенский «СЭ» во время 11-го благотворительного дня на ВДНХ, который проходит при поддержке программы ДоброFON.

В начале января 2023 года 47-летний фигурист попал в реанимацию с пневмонией и впоследствии ее осложнений лишился стоп и кистей рук из-за ампутации конечностей. В декабре того-же года Костомаров вновь встал на коньки в шоу у хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», сейчас спортсмен продолжает выступления.