Хиддинк выразил соболезнования в связи с терактом в Подмосковье: «Ужасающая трагедия»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк в разговоре с «СЭ» выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

«Ужасающая трагедия... Какой ужас некоторые могут причинить невинным людям. Мои искренние соболезнования!» — сказал Хиддинк «СЭ».

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По данным Следственного комитета, число погибших в теракте составляет 93 человека.