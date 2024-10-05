Губерниев заявил, что будет добиваться отмены санкций со стороны Канады

Популярный комментатор и обозреватель Дмитрий Губерниев рассказал, что намерен добиться отмены санкций со стороны Канады.

— Я еще не смирился с тем, что они меня внесли в санкционный список. Я буду с ними буду судиться, но чуть попозже, — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

В октябре 2022 года Канада внесла Губерниева в свой санкционный список. Тогда российский обозреватель потребовал от североамериканской страны извинений и отмены ограничений.