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Губерниев заявил, что будет добиваться отмены санкций со стороны Канады

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Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Популярный комментатор и обозреватель Дмитрий Губерниев рассказал, что намерен добиться отмены санкций со стороны Канады.

— Я еще не смирился с тем, что они меня внесли в санкционный список. Я буду с ними буду судиться, но чуть попозже, — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

В октябре 2022 года Канада внесла Губерниева в свой санкционный список. Тогда российский обозреватель потребовал от североамериканской страны извинений и отмены ограничений.

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Губерниев
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