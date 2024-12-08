Губерниев станет советником министра спорта РФ Дегтярева на общественных началах

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что получил от министра спорта России Михаила Дегтярева предложении стать его советником на общественных началах.

«Я действительно получил такое предложение и с радостью на него согласился. Теперь занимаюсь оформлением необходимых документов. Буду активно советовать», — цитирует Губерниева ВсеПроСпорт.

Ранее стало известно, что Михаил Дегтярев станет единственным кандидатом на пост Президента Олимпийского комитета России (ОКР).