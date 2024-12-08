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Сегодня, 07:35

Губерниев станет советником министра спорта РФ Дегтярева на общественных началах

Даниил Аршавский
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что получил от министра спорта России Михаила Дегтярева предложении стать его советником на общественных началах.

«Я действительно получил такое предложение и с радостью на него согласился. Теперь занимаюсь оформлением необходимых документов. Буду активно советовать», — цитирует Губерниева ВсеПроСпорт.

Ранее стало известно, что Михаил Дегтярев станет единственным кандидатом на пост Президента Олимпийского комитета России (ОКР).

Источник: «ВсеПроСпорт»
Дмитрий Губерниев
Михаил Дегтярев
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