Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

Губерниев: «Руководство приняло решение ходатайствовать о присвоении мне звания Народный артист России»

19:33
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Теги:

Российский комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале ответил на вопрос, общалось ли с ним руководство «Матч ТВ» после инцидента с певицей Ольгой Бузовой.

 
Дмитрий Губерниев и&nbsp;Ольга Бузова.«Вы для меня дно. И не мужик». Бузова разрыдалась на «Матч ТВ»: поругалась с Губерниевым и обратилась к сборной России

«Все спрашивают, разговаривал ли я с руководством — да, разговаривал. И разговариваю регулярно! Из последнего, руководство приняло решение ходатайствовать о присвоении мне звания Народный артист России. Я согласился!», — написал Губерниев.

14 июня во время программы Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у певицы и довело ее до слез. Девушка обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном», отметив, что он «не мужик». Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.

 

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/2320

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

Франция — Германия: прогноз Александра Мостового на матч Евро-2020 15 июня
Боярский отреагировал на эфир Бузовой и Губерниева
Собчак отреагировала на эфир с Бузовой: «Коньячку с утра? Губерниев, обожаю!»
Финляндия — Россия: прогноз Боярского на матч Евро-2020 по футболу 16 июня

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
20
Офсайд