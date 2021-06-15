Губерниев: «Руководство приняло решение ходатайствовать о присвоении мне звания Народный артист России»

Российский комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале ответил на вопрос, общалось ли с ним руководство «Матч ТВ» после инцидента с певицей Ольгой Бузовой.

«Все спрашивают, разговаривал ли я с руководством — да, разговаривал. И разговариваю регулярно! Из последнего, руководство приняло решение ходатайствовать о присвоении мне звания Народный артист России. Я согласился!», — написал Губерниев.

14 июня во время программы Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у певицы и довело ее до слез. Девушка обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном», отметив, что он «не мужик». Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.