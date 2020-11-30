Губерниев рассказал о реакции женщин на видео с Дзюбой

Комментатор Дмитрий Губерниев в интервью Sport24 рассказал о реакции «прекрасных женщин» на интимное видео с участием форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Слова Бродского: «Между прочим, все мы дрочим». Я понимаю, почему Черчесов его не вызвал, но интимная жизнь каждого — это интимная жизнь каждого. На месте Дзюбы может оказаться любой из нас. Я общался с целым рядом прекрасных женщин, которые все посмотрели и сказали: «Прекрасное тело, огромный член, классный парень! Просто ух!», — цитирует Губерниева Sport24.

Кроме того, Губерниев считает, что ситуация с Дзюбой вряд ли отвлекала бы игроков в раздевалке сборной.

«Я сам буду подкалывать и Бабикова, и Дзюбу. Это будет кого-то отвлекать? Нет. Три минуты пошутят в раздевалке, а потом на футболе сконцентрируются. Если человек будет шутить на эту тему три дня, то он, скажем так, плохой футболист», — сказал Губерниев.