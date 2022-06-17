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Сегодня, 12:14

Губерниев — о зависимости России от иностранного оборудования: «Исправление затянется на десятилетия»

Александра Ланцетова
Корреспондент
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Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление вице-премьера России Дмитрия Чернышенко о том, что российский спорт на 90% зависит от иностранного оборудования.

«Это вам надо не меня спрашивать, а людей, которые профукали импортозамещение. Это же касается не только спорта. В мои годы ходили прекрасные зелененькие электрички, потом решили делать красненькие вместе с иностранной компанией, а технологии зелененьких утеряны. Хотя в Латвии зелененькие до сих пор ходят исправно. И сейчас, когда та иностранная компания не будет нам поставлять запасные части, внимание, вопрос: где импортозамещение, где зелененькие электрички? Разумеется, мы сможем исправить эту ситуацию, но боюсь, что это растянется на десятилетия», — сказал Губерниев «СЭ».

По словам Чернышенко, в правительстве разрабатывают меры поддержки производства, среди них присутствует индексация субсидий субъектам на постройку.

Дмитрий Чернышенко. Чернышенко: «90-процентная зависимость от импортного оборудования — ужасающая цифра»

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Чернышенко
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