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Губерниев призвал сурово наказать виновных в утечке нефтепродуктов в Химках

30 июня 2020, 12:28
Дмитрий Губерниев. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Дмитрий Губерниев. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о загрязнении реки Чернавка в Химках, которое произошло из-за утечки нефтепродуктов в воду. По предварительной информации, источник загрязнения — коллектор ливневой канализации, который эксплуатирует МУП «Химводосток». Площадь нефтяного пятна увеличилась почти до 23 тысяч квадратных метров.

— Те, кто допустили утечку нефтепродуктов в Химкинское водохранилище должны быть наказаны! Сурово! — написал у себя в Telegram-канале Губерниев.

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