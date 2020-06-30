Губерниев призвал сурово наказать виновных в утечке нефтепродуктов в Химках
30 июня 2020, 12:28
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о загрязнении реки Чернавка в Химках, которое произошло из-за утечки нефтепродуктов в воду. По предварительной информации, источник загрязнения — коллектор ливневой канализации, который эксплуатирует МУП «Химводосток». Площадь нефтяного пятна увеличилась почти до 23 тысяч квадратных метров.
— Те, кто допустили утечку нефтепродуктов в Химкинское водохранилище должны быть наказаны! Сурово! — написал у себя в Telegram-канале Губерниев.
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