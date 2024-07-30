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Губерниев заявил, что россиянам наплевать на спортсменов: «Мы их не знаем и не любим»

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о критике за слова о том, что Россия не является спортивной страной.

— В своем Telegram-канале вы назвали Россию не совсем спортивной страной, почему вы так считаете?

— Потому что мы спорт не смотрим. Нам наплевать на спортсменов, мы их не знаем и не любим. У нас Александр Большунов в опросе ВЦИОМ набирает 2 процента. Остальные 98 о нем ни разу не слышали. Я даже на различных факультетах журфака задаю вопрос: «Вы можете назвать хоть одного российского спортсмена, чемпиона в лыжной эстафете в Пекине?»

Большунова вспоминают с трудом, а про всех остальных не знают. Что говорить про простых людей? У нас из спортсменов знают только Овечкина, и то процента 3, по-моему. Какой у вас тираж газеты, есть 15 миллионов? Вот когда «Спорт-Экспресс» будет печатать миллионов 15 и еще 45 в интернете читать, вот тогда мы будем спортивной страной.

— За такие слова вас много критикуют, как к этому относитесь?

— Нормально отношусь, если это конструктивная критика. А хейтеры неизменно повышают мою капитализацию.

Полное интервью Губерниева читайте на сайте «СЭ».

Александр Абустин

Вода в&nbsp;реке Сена слишком загрязнена. «Мы должны поддерживать свой спорт, а вместо этого ищем дерьмо в Сене». Губерниев — об Олимпиаде и экологии

Александр Овечкин
Александр Большунов
Дмитрий Губерниев
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