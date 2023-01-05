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Сегодня, 12:52

Губерниев о критике фотографии эстонских футболистов с Карпиным: «Осталось только лишить его эстонского гражданства»

Константин Белов
Корреспондент
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Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный журналист Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что эстонские футболисты извинились за фото с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Принесли извинение — и дураки. Валерий Карпин — гражданин Эстонии, он уроженец Нарвы. Эстонцам нужно извиняться за то, что сфотографировались с гражданином Эстонии, а у Карпина двойное гражданство, он там родился, у него там родина. Это идиотская и анекдотическая ситуация.
Осталось только Карпина лишить эстонского гражданства, зачеркнуть его нарвские корни. Но они этого не сделают, и слава богу, потому что есть как-то здравый смысл. Нарва — это родина Карпина, он всегда с теплотой о ней говорил, там проживает много русских. Дело в том, что это рядовая ситуация, а люди повели себя в высшей степени неадекватно», — сказал Губерниев «СЭ».

31 декабря бывший футболист сборной Эстонии Андрей Степанов опубликовал в соцсетях фотографию со встречи с участием Карпина и ряда бывших и действующих игроков национальной команды.

Эстонских футболистов раскритиковала организация футбольных болельщиков MTU Jalgpallihaigla, хотя президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак не стал осуждать игроков за эту встречу.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Эстонии по футболу
Дмитрий Губерниев
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Журова — о критике фотографии эстонских футболистов с Карпиным: «Это полнейший идиотизм. Это политическая история»
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