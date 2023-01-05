Губерниев о критике фотографии эстонских футболистов с Карпиным: «Осталось только лишить его эстонского гражданства»

Известный журналист Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что эстонские футболисты извинились за фото с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Принесли извинение — и дураки. Валерий Карпин — гражданин Эстонии, он уроженец Нарвы. Эстонцам нужно извиняться за то, что сфотографировались с гражданином Эстонии, а у Карпина двойное гражданство, он там родился, у него там родина. Это идиотская и анекдотическая ситуация.

Осталось только Карпина лишить эстонского гражданства, зачеркнуть его нарвские корни. Но они этого не сделают, и слава богу, потому что есть как-то здравый смысл. Нарва — это родина Карпина, он всегда с теплотой о ней говорил, там проживает много русских. Дело в том, что это рядовая ситуация, а люди повели себя в высшей степени неадекватно», — сказал Губерниев «СЭ».

31 декабря бывший футболист сборной Эстонии Андрей Степанов опубликовал в соцсетях фотографию со встречи с участием Карпина и ряда бывших и действующих игроков национальной команды.

Эстонских футболистов раскритиковала организация футбольных болельщиков MTU Jalgpallihaigla, хотя президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак не стал осуждать игроков за эту встречу.