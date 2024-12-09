Губерниев: «Могу стать советником министра спорта России, уже документы оформляю»

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что готовится занять предложенный ему министром спорта России Михаилом Дегтяревым пост советника на общественных началах.

«Могу стать советником. Уже документы оформляю. Это большая честь и радость. Михаил Владимирович — большой молодец. Будем делать наш спорт еще лучше», — цитирует Губерниева «РБ Спорт».

Михаил Дегтярев занял пост министра спорта России 14 мая, он также является единственным кандидатом на пост Президента Олимпийского комитета России (ОКР).