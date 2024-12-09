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Губерниев: «Могу стать советником министра спорта России, уже документы оформляю»

Даниил Аршавский
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Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что готовится занять предложенный ему министром спорта России Михаилом Дегтяревым пост советника на общественных началах.

«Могу стать советником. Уже документы оформляю. Это большая честь и радость. Михаил Владимирович — большой молодец. Будем делать наш спорт еще лучше», — цитирует Губерниева «РБ Спорт».

Михаил Дегтярев занял пост министра спорта России 14 мая, он также является единственным кандидатом на пост Президента Олимпийского комитета России (ОКР).

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Губерниев
Михаил Дегтярев
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