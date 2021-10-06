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Губерниев — о включении Крыма в состав Украины: «Крым — это русская земля! Это понятно всем»

12:10
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» включение Крыма в состав Украины во время презентации Евро-2024 со стороны УЕФА.

«Думаю, что в таких вещах может не быть политической подоплеки. Художники могут ошибаться, в этой карте есть еще неточности, насколько я слышал. Если авторы логотипа прилетят в Симферополь, они не увидят украинских пограничников, солдат и полицейских. Крым — это русская земля, что всем понятно. Они могут рисовать все что им угодно, хоть земные диски вместо шаров. Нарисовали — и пусть, на это не надо реагировать, нужно свой футбол развивать. Мы станем еще сильнее, а Крым — наш», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Ранее УЕФА презентовала официальный логотип Евро-2024. На карте Европы полуостров Крым помечен цветами украинского флага.

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