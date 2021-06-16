Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал в интервью «СЭ» о реакции генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки на конфликт с Ольгой Бузовой в прямом эфире.

— Как отреагировала Канделаки? Что она сказала?

— Исключительно, что я молодец. У нас руководство для этого и нужно, чтобы поддерживать творцов — это касается и канала «Россия», и «Матч ТВ», и остальных каналов. Творца надо поддерживать, этим и должно заниматься и занимается успешно наше руководство.

— Вы видели фейковую сторис Канделаки?

— Не буду обсуждать фейки — это сущая ерунда. Мы уже это даже обыграли в эфире, где были Аршавин и Рахимов, а я неожиданным образом появился через 10 секунд. Зачем обращать внимание на фейки, их можно настрочить сколько угодно. Жизнь — прекрасна, Ольга — замечательна. Думаю, что недалек тот день, когда, может быть, мы исполним вдвоем, ну как вариант, «Вечером на лавочке» — «Сектор Газа». Представляете?

Ранее в сети появилась фейковая картинка, сделанная под сторис Instagram, на которой Канделаки якобы поддержала певицу, но при этом подтвердила, что Бузова была в алкогольном опьянении, и заявила, что к Губерниеву были применены жесткие санкции.

14 июня во время прямого эфира комментатор Дмитрий Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у Бузовой и довело ее до слез. Певица обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном».

Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.