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Губерниев назвал себя бременским музыкантом и комментатором Всея Руси

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Телекомментатор Дмитрий Губерниев заяви, что не планирует менять профиль деятельности.

«Я никогда не хотел быть и не буду телевизионным начальником или депутатом, хотя меня постоянно куда-то сватают или приглашают. Я работаю бременским музыкантом, ослом из славного коллектива и по совместительству комментатором Всея Руси. Это, кстати, не я так придумал — люди так называют меня», — цитирует Губерниева Metaratings.

6 октября Губерниеву исполнилось 50 лет.

Источник: Metaratings
Дмитрий Губерниев
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