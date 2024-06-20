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Сегодня, 16:20

Губерниев назвал пять главных видов спорта в России

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Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев назвал «СЭ» 5 главных российских видов спорта.

«Футбол — вид спорта номер один в стране. Это уже по умолчанию. Но сейчас, действительно, есть виды спорта, которые оставляют Россию на плаву. Я отмечу пять главных. Это футбол, хоккей, фигурное катание, биатлон и слава богу, с того момента, как «Матч ТВ» стал показывать лыжные гонки, лыжи тоже таковыми стали. Пять китов, которые держат на плаву спортивную Россию.

Остальным видам спорта нужно продолжать тянуться и развиваться. Мы делаем для этого максимум, я как журналист. Еще легкая атлетика. Недавно проходила неделя легкой атлетики в Москве. Забег на Никольской, Мемориал Братьев Знаменских. Центр Москвы был переполнен, как на чемпионате мира. Люди приходили смотреть, и я хочу сказать, что королеву спорта нужно снова короновать», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее журналист отреагировал на высказывание певца Николая Баскова в адрес олимпийской чемпионки Алины Загитовой на премии МУЗ-ТВ.

(Софья Грецкая)

Дмитрий Губерниев
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