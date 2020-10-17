Губерниев и Казанский — лауреаты премии «Голос спорта»
В Москве началась торжественная церемония вручения национальной Премии спортивных комментаторов «Голос спорта», учрежденной Российской ассоциацией спортивных комментаторов (РАСК) при поддержке Олимпийского комитета России. Приветствие участникам и гостям направил президент ОКР Станислав Поздняков. Открыл церемонию Генеральный директор Олимпийского комитета России Владимир Сенглеев.
Первыми лауреатами стали Дмитрий Губерниев, получивший Премию имени Алексея Буркова «Лучший комментатор по олимпийским видам спорта», Денис Казанский — Премия имени Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК» и Константин Генич — Премия имени Владимира Перетурина «Лучший футбольный комментатор».
Мероприятие проходит в Олимпийском комитете России при строжайшем соблюдении всех мер предосторожности, связанных с предотвращением распространения COVID-19. Для всех участников обязательны маски, перчатки и соблюдение социальной дистанции, для обеспечения которой предусмотрена соответствующая рассадка в зале. (Дмитрий Коржиков)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.