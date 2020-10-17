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Губерниев и Казанский — лауреаты премии «Голос спорта»

17:05

В Москве началась торжественная церемония вручения национальной Премии спортивных комментаторов «Голос спорта», учрежденной Российской ассоциацией спортивных комментаторов (РАСК) при поддержке Олимпийского комитета России. Приветствие участникам и гостям направил президент ОКР Станислав Поздняков. Открыл церемонию Генеральный директор Олимпийского комитета России Владимир Сенглеев.

Первыми лауреатами стали Дмитрий Губерниев, получивший Премию имени Алексея Буркова «Лучший комментатор по олимпийским видам спорта», Денис Казанский — Премия имени Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК» и Константин Генич — Премия имени Владимира Перетурина «Лучший футбольный комментатор».

Мероприятие проходит в Олимпийском комитете России при строжайшем соблюдении всех мер предосторожности, связанных с предотвращением распространения COVID-19. Для всех участников обязательны маски, перчатки и соблюдение социальной дистанции, для обеспечения которой предусмотрена соответствующая рассадка в зале. (Дмитрий Коржиков)

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