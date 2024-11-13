Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 11:35

Губернатор Самарской области выступил против растраты бюджетных средств на спортивные клубы

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выразил намерение бороться с растратой бюджетных денег на профессиональный спорт, так как средства якобы могут попадать к людям, никак не связанным с регионом.

«В профессиональном футболе и хоккее нами пытаются манипулировать определённые группы людей, которые зарабатывают сотни миллионов рублей из бюджетных средств Самарской области. Они не имеют никакого отношения к Самаре. Я не буду на это смотреть сквозь пальцы. Я каждый день душой болею за то, чтобы не воровали деньги из бюджета. Я это буду последовательно пресекать. Меня поймут, когда появятся новые объекты, и при этом команды останутся там, где они находятся, но в совершенно других условиях», — заявил Федорищев на совещании областного правительства.

Политик также напомнил, что Самарская область занимает 83-е место в стране по спортивной инфраструктуре.

Читайте также
За что Амарала уволили из «Спартака»
СМИ узнали об опасениях Киева из-за проведения Трампом переговоров по формуле Вэнса
Пушилин назвал очень серьезными разрушения в Угледаре
Россия сделала представление Израилю после удара у авиабазы Хмеймим в Сирии
Карпин — о Дзюбе: «Не думаю, что сборная существует, чтобы ставить рекорды»
Бывшего форварда «Монако» Бен Йеддера признали виновным в сексуальном насилии
Популярное видео
Клубы КХЛ против драфта
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Пятое поражение СКА
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Ведущие клубы КХЛ не поддерживают введение драфта
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Амур» летит в пропасть
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Вяльбе призналась, что жалеет о своих словах про бомбу и Лондон

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости