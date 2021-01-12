Губернатор Подмосковья Воробьев снял коронавирусные ограничения. Главное

Губернатор Московской области Андрей Воробьев снял ряд коронавирусных ограничений, действовавших в Московской области, сообщает voskresensk-24.ru.

С 13 января перестают действовать несколько ограничений на заезд в гостиницы, однако термометрия на входе остается обязательной.

Отменяется дистанционное обучение в средних профессиональных учебных заведениях, а карты учащихся будут разблокированы.

Но при этом дистанционное обучение в вузах продлится до 6 февраля 2021 года, а карты учащихся будут заблокированы.

Согласно сайту Министерства здравоохранения Московской области, по состоянию на 12 января в регионе выявлено 170 807 заболеваний, из них умерли 3 137, а 129 621 человек выздоровел.