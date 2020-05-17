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Губернатор Московской области заявил, что регион начнет поэтапный выход из режима самоизоляции с понедельника

11:06
Пандемия коронавируса в Московской области. Фото AFP
Пандемия коронавируса в Московской области. Фото AFP
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что регион готов начать поэтапное снятие ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, с понедельника, 18 мая.

— Есть три показателя, которые позволяют нам запустить экономику, определенные части экономики: коэффициент распространения инфицирований должен быть ниже единицы. Второе — достаточный уровень тестирования, здесь у нас все в порядке. Должно быть 50 процентов свободных коек, мы койки запускаем каждый день, поэтому, скорее всего, по всем трем показателям будем соответствовать к понедельнику, — сказал в эфире канала «Россия 1» Воробьев. — Открывать сразу все власти региона не имеют права, скорее всего, речь пойдет о подготовленных промышленных и перерабатывающих предприятиях, о стройке.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 281 752 случая заражения коронавирусом, из них 27 369 — в Московской области (второй показатель по стране). В регионе зафиксировано 268 летальных исходов, выздоровели 3 088 человек.

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