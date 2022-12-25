Грушевский пожелал российскому спорту скорейшего возвращения на международную арену

Пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский обратился к болельщикам с пожеланием на 2023 год.

«Я пожелаю всем нашим болельщикам скорейшего возвращения российского большого спорта в общемировое пространство. Тем более накануне нового года начались бурные дискуссии насчет перехода РФС под крыло Азиатской конфедерации.

Мне кажется по настроению болельщиков, все очень соскучились по международным матчам, турнирам, пусть даже коммерческим и неофициальным, а не по таким разрозненным матчам с Таджикистаном и Киргизией. Это касается и хоккея, и многих других видов спорта.

В индивидуальных видах где-то наши спортсмены урывками участвуют, а командные соревнования практически совсем выпали из спортивной жизни. Это, конечно проблема. Я понимаю, что тут далеко не от нас многое зависит: есть общая международная политическая ситуация, переговоры и все остальное, что от спортивной общественности никак не зависит. Не уверен, что это может произойти в новом году, но пожелаю терпения нам и спортивным руководителям, чтобы не совершать резких и, может, не совсем обдуманных по последствиям решений. Желаю нам как можно более скорейшего возвращения в международный спорт. Это очень важно как для спортсменов, так и для болельщиков», — сказал Грушевский.