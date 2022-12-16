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Сегодня, 23:00

Грайнер поблагодарила президента США после возвращения из России

Иван Шитик
Корреспондент
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Бриттни Грайнер.
Фото Никита Успенский, «СЭ»

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер после возвращения в США обратилась со словами благодарности в адрес президента страны Джо Байдена.

«Президент Байден, вы вернули меня домой. Я буду делать все, что в моих силах, чтобы помочь вам. И я призываю всех, кто сыграл свою роль в том, чтобы вернуть меня домой, продолжать прилагать усилия для возвращения остальных граждан США домой. Каждая семья заслуживает того, чтобы воссоединиться», — приводит слова Грайнер The Guardian.

8 декабря центровая УГМК Бриттни Грайнер, осужденная в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков, была освобождена из-под стражи и отправлена домой в обмен на осужденного в США россиянина Виктора Бута.

Ранее Грайнер рассказала, что намерена продолжить карьеру в команде «Финикс Меркури» в предстоящем сезоне WNBA.

Бриттни Грайнер
Джо Байден
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