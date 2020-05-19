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Граница между США и Канадой останется закрытой еще на месяц

18:46

Власти США и Канады заключили соглашение, по которому граница между странами останется закрытой для «несущественных поездок» еще на месяц, сообщает CTV. Ограничения на перемещение между странами будут действовать до 21 июня.

— Это важное решение, которок сохранит граждан наших стран в безопасности, — сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

По последним данным Worldometers, США лидирует по количеству заболеваний (1 555 133 человека) и смертей (92 198) от коронавируса.

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