Граница между США и Канадой останется закрытой еще на месяц

Власти США и Канады заключили соглашение, по которому граница между странами останется закрытой для «несущественных поездок» еще на месяц, сообщает CTV. Ограничения на перемещение между странами будут действовать до 21 июня.

— Это важное решение, которок сохранит граждан наших стран в безопасности, — сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

По последним данным Worldometers, США лидирует по количеству заболеваний (1 555 133 человека) и смертей (92 198) от коронавируса.