Госдума РФ приняла закон о создании Российского спортивного фонда

Госдума РФ во втором и третьем чтениях приняла законопроект о формировании Российского спортивного фонда с целью создания условий для развития детско-юношеского и массового спорта в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

Фонд будет финансироваться за счет целевых отчислений от азартных игр.

Средства можно будет направлять на финансирование физкультурно-спортивных обществ, спортивных клубов (кроме профессиональных), школьных, студенческих и любительских спортивных лиг, а также центров Олимпийского, Паралимпийского и Сурдлимпийского комитетов России.