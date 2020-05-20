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Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

09:15
Парад Победы. Фото AFP
Парад Победы. Фото AFP

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию 24 июня и в этот же день провести парад Победы, сообщает РБК. Именно в этот день состоялся парад Победы в 1945 году.

Окончательных решений ни по одному из вопросов пока нет, все завсисит от эпидемиологической ситуации в стране. Проведение парада и голосования в один день удобно тем, что в этом случае среда, 24 июня, будет объявлена выходным днем. Норма о том, что день голосования по поправкам в Конституцию станет оплачиваемым выходным, изначально была заложена в закон о поправках.

Дополнительная информация:

https://www.rbc.ru/politics/20/05/2020/5ec3fac69a79472dc399e129?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

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