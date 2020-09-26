Гном Гномыч обратился к Президенту России с просьбой принять закон о запрете СМИ публиковать материалы о детях без разрешения родителей

Александр «Гном Гномыч» Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, обратился к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять закон о запрете СМИ публиковать материалы о детях без разрешения их родителей.

— Я хотел обратиться к моему любимому президенту Владимиру Владимировичу Путину, — сказал Плющенко-младший в интервью YouTube-каналу Super. — Владимир Владимирович Путин, пожалуйста, можете журналу Starhit сказать, чтобы они не писали про меня гадости, про других детей. Пожалуйста, дайте им закон, чтобы не писали ни про кого гадости без разрешения моих родителей.