Главврач больницы в Краснодарском крае высказался за продление карантина до 15 июня

Главный врач клинической больницы Краснодарского края, заслуженный врач РФ Владимир Порханов высказал мнение, что карантин на Кубани нужно продлить до 15 июня.

«Судя по имеющейся динамике, количеству гуляющих на улицах людей, я считаю, что до 15 июня необходимо продлить карантинные меры и пока не открывать курортный сезон», — цитирует Порханова ТАСС. По его мнению, причиной большого числа случаев заражения коронавирусом в крае стал огромный приток мигрантов из Москвы и Санкт-Петербурга в период вспышки инфекционного процесса, поэтому говорить о том, что все хорошо, рано.

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на 10 мая общее количество заразившихся коронавирусом на Кубани достигло 1 929, вирус выявлен в том числе у 106 детей, 22 пациентов умерли, 628 выздоровели. За последние сутки в регионе зафиксировали 99 случаев заражения.