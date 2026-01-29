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29 января, 14:30

Ротенберг рассказал как уберечь детей от гаджетов: «Нам нужно показывать детям, что реальный мир интереснее виртуального»

Дарик Агаларов
корреспондент

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, как уберечь сейчас детей от гаджетов.

«Именно привлекая их на те же спортивные площадки. Главное, чтобы дети знали, что на том же катке всегда праздник. Тогда дети, которые даже не профессионально занимаются хоккеем, будут иметь возможность выходить и играть. Может, их это увлечет и они в будущем будут звездами нашего спорта. Ребенок уходит в гаджеты, когда нет выбора. Нам нужно показывать детям, что реальный мир интереснее виртуального. Лучше выйти во двор и играть в хоккей, чем сидеть в компьютере», — сказал Ротенберг «СЭ».

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Роман Ротенберг
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