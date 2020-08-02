Главный кардиолог Минздрава назвал главные ошибки при коронавирусе

Доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Бойцов рассказал, как уберечь сердце и сосуды в условиях продолжающейся эпидемии COVID-19.

— Когда оба участника инфекционного процесса — и тот, кто заражен, но еще не знает об этом, и тот, кто не заражен, носят маски, то именно так мы останавливаем распространение инфекции, — приводит слова Бойцова «Комсомольская правда». — У нас в стране сейчас заболеваемость COVID-19 в целом хоть и снижается, но медленно. Во многом потому, что люди пренебрегают средствами защиты.

Кроме того, Бойцов предупредил об опасности самолечения. Например, прием некоторых лекарств без назначения врача может привести к геморрагическому инсульту или желудочно-кишечному кровотечению.

— У тех пациентов, которые имеют выраженную степень сердечной недостаточности или дыхательной недостаточности, действительно могут быть затруднения при длительном ношении маски. Но надо понимать, что это тяжело больные люди, которые находятся в домашних условиях, как правило. Такое, чтобы люди со столь тяжелыми заболеваниями ходили по улицам, крайне редко бывает.

Все остальные, кто заявляет о невозможности носить маску из-за «тяжелых проблем» с доступом воздуха, просто ищут себе оправдания. На самом деле, такие трудности субъективны, надуманы, словом, психологического характера, а не физиологического.