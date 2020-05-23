Главный инфекционист Минздрава оценил угрозу второй волны коронавируса

Главный инфекционист Министерствa здравоохранения России Еленa Малинниковa заявила, что стоит ждать второй волны эпидемии коронавирусной инфекции. Однако она должна быть слабее, чем первая.

— Предположительно, будут небольшие заболеваемости, но такой волны, такой эпидемии, как сейчас, конечно же, коронавирус больше не вызовет, — цитирует Малинникову «Парламентская газета». — Потому что сам вирус ослабевает, это происходит по закону эпидемического процесса, у большей части населения вырабатывается иммунитет.

Так мы определяем уровень иммунной прослойки населения на сегодня. Нам необходимо проводить эти тесты, чтобы в дальнейшем понимать, сколько и кому необходимо вводить вакцины, какую роль сыграет вакцинация.

Сегодня разрабатывается 47 вакцин, процесс недолгий. Перед нашими научными институтами была поставлена задача, поэтому они работают очень продуктивно, используя современные молекулярные биологические методы.