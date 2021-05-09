Главное о коронавирусе в России и мире на 9 мая: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 8 419 новых случаев коронавируса в 82 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 16,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 334 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 517 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 828), Санкт-Петербурге (729), Московской области (636), Ростовской области (207) и Воронежской области (137).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 880 262 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 113 326 летальных исходов, выздоровели 4 496 132 человека.

— Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что рассчитывает на появление коллективного иммунитета к коронавирусу у россиян в сентябре 2021 года.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 9 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире — 158 347 281.

Первое место по числу зараженных занимают США — 33 454 581 человек. Далее идут Индия (22 296 414) и Бразилия (15 150 628).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 595 588. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (421 484) и Индия (242 398).

— В Индии зафиксирован новый антирекорд по количеству летальных исходов из-за коронавируса. За минувшие сутки от инфекции в стране скончались 4 187 человек.